Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасают 23-летнего украинского воина, получившего тяжелейшие, практически несовместимые с жизнью ранения: ему оторвало взрывом обе ноги до уровня бедра, сильно повредило осколками правую руку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор клиники Сергей Рыженко.

По словам медика, по состоянию на сегодня Владимир пришел в себя, он снят с аппарата искусственной вентиляции легких.

— Последнее, что помнит, как вытаскивал раненого друга из окопа. Взрывом мины оторвало обе ноги до уровня тазобедренного сустава, сильно повредило осколками правую руку. Давление на нулях, гемоглобин ниже 30, шансы на выживание были близки к нулю, — сообщает Рыженко.

Руководитель клиники рассказал, что тяжело раненого бойца доставили скорой в больницу Мечникова. К спасению парня мгновенно подключились реаниматологи политравмы, были проведены оперативные вмешательства.

По словам Рыженко, пациенту перелили восемь литров крови.

— Дома, в Коростышевском районе Житомирской области, Владимира ждут мама и жена. Они еще не знают о случившемся, — пишет медик.

По его словам, впереди у воина — реабилитация за границей.

Источник: Сергей Рыженко