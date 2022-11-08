Специалисты Национального реабилитационного центра Незламні Первого медицинского объединения Львова сделали сложнейшую реконструктивную операцию 25-летнему защитнику Украины, которому взрывом мины вырвало седалищный нерв и парализовало ногу.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

— 25- летний Алексей Свинарь родом из Харькова. Вместе с отцом он ушел добровольцем на войну уже на следующий день после полномасштабного вторжения. Служил на Изюмском направлении. Там же, вблизи села Краснополье, получил ранение, — пишут медики.

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По их словам, в тот день, 7 июня, Алексей выполнял боевое задание, однако попал под артобстрел. Осколки попали ему в левую ногу: поразили бедренную кость, вырвали часть тканей бедра и седалищный нерв. Вследствие полученной травмы парализовало конечность. Ведь именно седалищный нерв отвечает за двигательную функцию ноги.

Сначала – ряд операций в больницах Краматорска, Днепра и Тернополя. Всего парень перенес девять хирургических вмешательств. Далее — длительный период лечения из-за загноения раны.

Чтобы Алексей смог ходить, хирурги Национального реабилитационного центра Незламні взялись пересадить пациенту нерв с помощью реконструктивной операции — аутотрансплантации: взяли по нерву с обеих голеней и вшили их на место разорванного в области бедра.

Отмечается, что эта операция стала для Алексея десятой и, как надеются врачи, заключительной.

Сообщается, что уже на следующий день после пересадки пациент начал испытывать нервное подергивание в ноге. И хотя сейчас ему еще нельзя подниматься с постели и шевелить конечностью, медики говорят, что ощущение в ноге свидетельствует о начале регенерации.

Реабилитация, которую защитник будет проходить в Центре, продлится около полугода. Теперь все зависит от восстановительных функций организма Алексея. Но сам пациент надеется, что совсем скоро станет на ноги, чтобы продолжить защищать Украину на передовой.

Источник: Первое медобъединение Львова