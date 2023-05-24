В Сарненскую центральную клиническую больницу Ровенской области поступила женщина с флегмонозным аппендицитом. Во время оперативного вмешательства у пациентки под кожей хирурги неожиданно обнаружили 12-сантиметровую самку нематоды Dirofilaria repens.

Это существо, вместе с имеющейся проблемой пациентки, медики успешно устранили.

Дирофилярия переводится, как злая нить. Это тканевый гельминт. Глист поражает как человека, так и животных.

В прошлом считалось, что им болеют только животные. В первую очередь — собаки, но в последние годы все чаще стали регистрироваться заражения людей.

Случаи местного подкожного дирофиляриоза фиксируются на Ровенщине с 2005 года. И эта находка в Сарнах — уже 46-я.

Переносчиками болезни являются комары. А источником заболевания становятся наши домашние животные.

Когда комар присасывается к больному животному, живые личинки глиста попадают в его организм. Там в течение 10 дней они развиваются до инвазионной стадии. Укусит такой комар человека — и произошло заражение.

Подкожный дирофиляриоз можно заподозрить, когда под кожей (чаще всего, на веках глаз) появляется безболезненная опухоль, иногда с ощущением жжения, зуда…

Когда дирофилярия локализуется в области глаза, может возникнуть отек век, боль, слезотечение, иногда больной чувствует активное ползание гельминта.

Без помощи хирурга не обойтись. После удаления паразита наступает выздоровление.

Для недопущения проникновения комаров в свои дома стоит позаботиться об антимоскитных сетках, а во время пребывания на природе следует обязательно применять репелленты и фумигаторы.

Источник: Рівненський центр контролю і профілактики хвороб