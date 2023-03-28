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Удаляли из желудка под общим наркозом: в Ужгороде трехлетний ребенок случайно проглотил батарейку

28 марта 2023, 15:07
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Удаляли из желудка под общим наркозом: в Ужгороде трехлетний ребенок случайно проглотил батарейку

Специалисты Ужгородской центральной городской клинической больницы удалили под общим наркозом из желудка трехлетнего ребенка плоскую батарейку, которую малыш случайно проглотил во время игры.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

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— В приемное отделение обратились родители 3-летнего мальчика, который, играя, проглотил посторонний предмет, — пишут медики.

По их словам, ребенку немедленно сделали рентгенограмму грудной клетки и брюшной полости. В проекции желудка была обнаружена плоская батарейка.

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Мальчику провели ургентную эндоскопию под общим наркозом, во время которой удалили посторонний предмет.

После вмешательства состояние ребенка удовлетворительное. Он на сутки остался в больнице для наблюдения и уже вечером играл в прятки с дежурным хирургом.

Источник: ЦГКБ Ужгорода

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