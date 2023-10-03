Мультидисциплинарная команда хирургов Института сердца Минздрава Украины успешно провела две одновременные операции — на сердце и по удалению злокачественной опухоли.
Об этом сотрудники Института сообщили на своей странице в Facebook.
— У нашей пациентки Елены после комплексного обследования была обнаружена злокачественная опухоль в груди, которая нуждалась в оперативном лечении, — говорится в сообщении.
Однако, по словам медиков, предоперационная диагностика выявила еще одну патологию: аритмогенная кардиомиопатия с выраженной недостаточностью митрального клапана сердца.
В итоге было принято решение об одновременном удалении опухоли и пластике митрального клапана.
Медики сообщают, что такое двойное вмешательство прошло успешно. Женщина уже выписана домой, ее жизни больше ничего не угрожает.
В Институте еще раз напомнили о важности периодических медицинских осмотров, чтобы быть уверенными в здоровье своего организма. Ведь своевременное выявление проблемы является залогом ее успешного решения.
Источник: Институт сердца Минздрава