Мультидисциплинарная команда хирургов Института сердца Минздрава Украины успешно провела две одновременные операции — на сердце и по удалению злокачественной опухоли.

Об этом сотрудники Института сообщили на своей странице в Facebook.

— У нашей пациентки Елены после комплексного обследования была обнаружена злокачественная опухоль в груди, которая нуждалась в оперативном лечении, — говорится в сообщении.

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Однако, по словам медиков, предоперационная диагностика выявила еще одну патологию: аритмогенная кардиомиопатия с выраженной недостаточностью митрального клапана сердца.

В итоге было принято решение об одновременном удалении опухоли и пластике митрального клапана.

Медики сообщают, что такое двойное вмешательство прошло успешно. Женщина уже выписана домой, ее жизни больше ничего не угрожает.

В Институте еще раз напомнили о важности периодических медицинских осмотров, чтобы быть уверенными в здоровье своего организма. Ведь своевременное выявление проблемы является залогом ее успешного решения.

Источник: Институт сердца Минздрава