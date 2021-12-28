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Удалили опухоль надпочечника: во Львове лапароскопом прооперировали младенца

28 декабря 2021, 13:55
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
операція
Источник: Depositphotos

Во Львове хирурги впервые удалили опухоль надпочечника 7-месячному младенцу лапароскопически, то есть через небольшие разрезы.

Об этом сообщил заведующий отделением хирургии Западноукраинского специализированного детского медицинского центра Богдан Романишин.

У ребенка диагностировали опухоль правого надпочечника в три месяца во время планового осмотра. Тогда новообразование уже увеличилось до 3 см.

Хирурги решили как можно быстрее удалить опухоль, ведь она увеличивалась в размерах. Чтобы уменьшить хирургическую травму для младенца, ее убрали лапароскопически, через небольшие отверстия.

Операцию провели детские хирурги Центра совместно с эндоскопическим хирургом Львовской областной клинической больницы Ярославом Гавришем.

— Мы проводим много хирургических вмешательств лапароскопическим методом, но удаление опухоли надпочечника у такого маленького пациента проводили впервые и это успешный старт для внедрения такого типа операций для наших самых маленьких пациентов, – отметил Романишин.

В общем после лапароскопических операций дети быстрее возвращаются к нормальной, активной жизни. После них возникает меньше осложнений, чем после обычной операции.

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Источник
Zaxid.net
Теги
Львов , Немовля , Операция
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