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Выдан ордер на арест: кардиолога клиники Шарите в Берлине подозревают в убийстве пациентов

9 мая 2023, 12:43
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
лікар медики наручники
Источник: Depositphotos

Прокуратура Берлина получила ордер на арест 55-летнего кардиолога элитной клиники Шарите. По версии следствия, в отношении врача есть серьезные подозрения в совершении двух убийств.

Как стало известно, медик подозревается в введении своим пациентам высокой дозы седативного средства, что привело к их смерти. Сам он утверждает, что такая доза была оправдана с лечебной точки зрения.

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По словам правоохранителей, уже пройдена соответствующая экспертиза и сделан следственный вывод: кардиолог подозревается в совершении врачебных ошибок, которые привели к смерти двух пациентов в 2021 и 2022 годах.

Как заявил представитель больницы, как только стало известно о подозрении, администрация немедленно освободила кардиолога от исполнения служебных обязанностей.

Источник
Spiegel
Теги
Берлін Медики Прокуратура Смерть
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