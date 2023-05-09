Прокуратура Берлина получила ордер на арест 55-летнего кардиолога элитной клиники Шарите. По версии следствия, в отношении врача есть серьезные подозрения в совершении двух убийств.

Как стало известно, медик подозревается в введении своим пациентам высокой дозы седативного средства, что привело к их смерти. Сам он утверждает, что такая доза была оправдана с лечебной точки зрения.

По словам правоохранителей, уже пройдена соответствующая экспертиза и сделан следственный вывод: кардиолог подозревается в совершении врачебных ошибок, которые привели к смерти двух пациентов в 2021 и 2022 годах.

Как заявил представитель больницы, как только стало известно о подозрении, администрация немедленно освободила кардиолога от исполнения служебных обязанностей.