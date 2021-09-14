В Центре первичной медико-санитарной помощи Павлограда Днепропетровской области оштрафовали семейного врача, который выдавал справки об отсутствии коронавируса без проведения соответствующего анализа.

Решение принял Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области.

По материалам дела, еще 21 мая 2021 года врач сказал медсестре заполнить справки для шести людей, она должна была указать, что после проведения теста на антиген вирус у них не подтвержден.

При этом само тестирование не проводилось. Семейный врач подписал и заверил печатью поддельные справки.

За эти незаконные действия он получил взятку в размере 2 тыс. грн.

Об этом узнали правоохранители, дело передали в суд.

На врача наложили штраф в размере 34 тыс. грн. Кроме того, суд запретил ему в течение года выдавать справки о наличии или отсутствии коронавируса.

После появления требования о наличии теста на коронавирус для, например, пересечения границы в Украине появились люди, которые начали предлагать поддельные документы. Однако эти действия незаконные, за них предусмотрена ответственность.

Источник: Судебный репортер