Как за собственные деньги изуродовать собственное лицо. Об этом не понаслышке знают минимум десять жительниц Запорожья, которым не повезло с выбором косметолога. На жуткие аллергические реакции после уколов красоты “мастер” советует не обращать внимания, мол, само пройдет. А пострадавшие тем временем уже готовят коллективный иск в суд.

Год назад Арина Еременко решила увеличить себе губы. Поиски специалиста завели ее в соцсети. Там она нашла Маргариту Легаду, которая была представлена, как врач, косметолог. Инъекции обошлись в несколько тысяч гривен. Уже на следующее утро Арина имела жуткий вид.

— Просыпаюсь и не могу понять, что происходит. Такое впечатление, что меня били. Отекло все лицо. В районе носогубной складки, куда водился филер, нащупала большую шишку, — рассказывает Арина.

Ошарашенная женщина сразу бросилась писать косметологу, которая делала уколы красоты. Но та посоветовала не переживать.

В итоге Арине пришлось обращаться к врачам, чтобы избавиться от ужасного отека. По ее словам, когда она поделилась печальным опытом в соцсети, другие женщины буквально забросали ее страницу комментариями с жалобами на Маргариту.

Чуть позже Арина выяснила, что препарат, который использовала косметолог, не сертифицирован.

Журналисты отправились в салон, где Маргарита делала Арине инъекции. Это высотка в центре города. На входе – домофон, справа – камера наблюдения. Двери никто не открыл.

А Маргарита тем временем, как ни в чем ни бывало, продолжает выкладывать в социальной сети фотографии своих клиенток и предлагает всем желающим бьюти-услуги.

— Любые инъекции красоты лучше проводить в медицинских центрах, в специализированных клиниках, — советует врач-дерматолог, заведующая косметическим отделением частной клиники Татьяна Красникова.

По ее словам, на каждый препарат, который использует доктор-косметолог в своей работе, должен быть сертификат. Пациент может и должен требовать у врача диплом о медицинском образовании, сертификат о специализации. В противном случае, полуподпольные косметологические услуги могут не только изуродовать лицо, но и представлять опасность для жизни.

Арина до сих пор не может себе простить, что доверила свое лицо сомнительной специалистке. Сейчас женщина обратилась к адвокату Светлане Шаповал, которая собирает жалобы и справки других пострадавших, чтобы коллективно подать на косметолога в суд.

Как объяснила юрист, санкция статьи 138 Уголовного кодекса Украины (незаконная медицинская деятельность) предусматривает лишение или ограничение свободы на срок до трех лет, или исправительные работы на срок до двух лет.