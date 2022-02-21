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Вид был такой, словно меня избили. В Запорожье “косметолог” уродовала женщин уколами красоты

21 февраля 2022, 17:19
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
укол красоты
Источник: Depositphotos

Как за собственные деньги изуродовать собственное лицо. Об этом не понаслышке знают минимум десять жительниц Запорожья, которым не повезло с выбором косметолога. На жуткие аллергические реакции после уколов красоты “мастер” советует не обращать внимания, мол, само пройдет. А пострадавшие тем временем уже готовят коллективный иск в суд.

Год назад Арина Еременко решила увеличить себе губы. Поиски специалиста завели ее в соцсети. Там она нашла Маргариту Легаду, которая была представлена, как врач, косметолог. Инъекции обошлись в несколько тысяч гривен. Уже на следующее утро Арина имела жуткий вид.

— Просыпаюсь и не могу понять, что происходит. Такое впечатление, что меня били. Отекло все лицо. В районе носогубной складки, куда водился филер, нащупала большую шишку, — рассказывает Арина.

Ошарашенная женщина сразу бросилась писать косметологу, которая делала уколы красоты. Но та посоветовала не переживать.

В итоге Арине пришлось обращаться к врачам, чтобы избавиться от ужасного отека. По ее словам, когда она поделилась печальным опытом в соцсети, другие женщины буквально забросали ее страницу комментариями с жалобами на Маргариту.

Чуть позже Арина выяснила, что препарат, который использовала косметолог, не сертифицирован.

Журналисты отправились в салон, где Маргарита делала Арине инъекции. Это высотка в центре города. На входе – домофон, справа – камера наблюдения. Двери никто не открыл.

А Маргарита тем временем, как ни в чем ни бывало, продолжает выкладывать в социальной сети фотографии своих клиенток и предлагает всем желающим бьюти-услуги.

— Любые инъекции красоты лучше проводить в медицинских центрах, в специализированных клиниках, — советует врач-дерматолог, заведующая косметическим отделением частной клиники Татьяна Красникова.

По ее словам, на каждый препарат, который использует доктор-косметолог в своей работе, должен быть сертификат. Пациент может и должен требовать у врача диплом о медицинском образовании, сертификат о специализации. В противном случае, полуподпольные косметологические услуги могут не только изуродовать лицо, но и представлять опасность для жизни.

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Арина до сих пор не может себе простить, что доверила свое лицо сомнительной специалистке. Сейчас женщина обратилась к адвокату Светлане Шаповал, которая собирает жалобы и справки других пострадавших, чтобы коллективно подать на косметолога в суд.

Как объяснила юрист, санкция статьи 138 Уголовного кодекса Украины (незаконная медицинская деятельность) предусматривает лишение или ограничение свободы на срок до трех лет, или исправительные работы на срок до двух лет.

Источник
Вікна-новини
Теги
адвокати , косметологія , Красота , Суд
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