Украина постепенно начинает выходить из карантина, сообщает Киевская школа экономики KSE. Первыми должны снять жесткие ограничения Киев, Донецкая, Одесская и Херсонская области.

В столице показатели заболеваемости Covid-19 значительно улучшились, и, как сообщил городской глава Виталий Кличко, если положительная динамика сохранится, город в ближайшее время выйдет из красной зоны.

В настоящее время в Киеве больницы заполнены на 58%. Это несколько меньше, чем в предыдущие дни.

Итак, можно сказать, что пик заболеваемости, если не пройден, то мы приблизились к этому вплотную. Так что же нужно еще Украине, чтобы окончательно выйти из красной зоны?

– На развитие эпидемического процесса влияет много факторов, – сказал председатель комиссии по биологической безопасности и защите при СНБО Украины, академик Сергей Комисаренко. — Все зависит от того, насколько мы соблюдаем противоэпидемические меры, эффективно проводим вакцинацию, а также насколько агрессивен вирус.

Эти факторы позволяют нам более или менее успешно выходить из этой волны варианта Дельта и надеяться, что следующая будет не скоро или и вовсе обойдет нас.

— Следующая волна угрожает всему миру, потому что есть страны, где уровень вакцинации очень низкий, и вирус еще будет подбирать всех, кто не вакцинирован либо получил только одну прививку, — высказал мнение академик Комисаренко. — Наверное, будут болеть и люди, уже перенесшие коронавирус, которые не вакцинировались, считая, что этого достаточно.

Возможно, у них течение болезни будет легче, чем у невакцинированных, но это будет. Это процесс, который проходит во всем мире, добавил Сергей Комисаренко.

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На вопрос о возможности появления в Украине новых штаммов коронавируса или вариантов штамма Дельта академик ответил, что в стране, к сожалению, отсутствует геномный центр, проводящий определение, какой вариант штамма в Украине присутствует.

Но учитывая, что вариант Дельта оказался более конкурентоспособным среди разных вариантов и вытеснил их во всем мире, говорить о новых штаммах в Украине сейчас нет оснований.

– Есть штаммы, которые не реагируют на вакцинацию. Мю, например, но в Украине его нет, — заверил Сергей Комиссаренко. – Были зафиксированы агрессивные штаммы в Южной Америке, в Калифорнии, но не в Украине.

По его словам, циркулирующие рядом с доминирующей Дельтой варианты хуже реагируют на вакцины, которые были разработаны против уханьского вируса, но все равно они защищают людей либо от заражения, либо от тяжелого течения и летальности.

Распространяющаяся сейчас волна подбирает в основном людей невакцинированных. Мировая статистика свидетельствует, что абсолютное большинство заболевших и умерших – не имели прививки от Covid-19. Поэтому мы должны делать выводы.

– Украина пока не приблизилась к коллективному иммунитету, – констатировал Сергей Комиссаренко. – Вакцинация же зависит не только от работы Министерства здравоохранения, которое создает условия для вакцинации, но и от сознательности людей.

Только высокий уровень вакцинации в стране и мире может способствовать тому, что коронавирус станет обыкновенной сезонной болезнью, и тогда нам придется прививаться против возникающих вариантов штаммов один раз в два-три года, считает ученый.