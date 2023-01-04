Революционный хирургический нож, “нюхающий опухоли”, может диагностировать рак матки за считанные секунды. Это может позволить тысячам женщин быстрее выздороветь.

Заболевание занимает четвертое место по распространенности среди других видов рака у женщин. Только в Великобритании он поражает около девяти тыс. в год.

– iKnife надежно диагностировал рак эндометрия за считанные секунды с диагностической точностью 89%, минимизируя время ожидания гистопатологического диагноза, – написала команда исследователей в журнале Cancers.

iKnife использует электрические токи, чтобы отличить раковую ткань от здоровой, анализируя дым, который выделяется при испарении ткани после того, как она извлечена из матки.

Сейчас смотрят

Исследователи утверждают, что его эффективность была доказана биопсией образцов тканей 150 женщин с подозрением на рак матки, а результаты сравнили с современными методами диагностики. Команда планирует начать обширное клиническое испытание, которое может позволить широкое использование устройства.

Афина Ламнисос, исполнительная директор благотворительной организации против рака Eve Appeal, которая финансировала исследования, сказала:

— Ожидание результатов теста вызывает стресс. Дни идут медленно, пока клиницист не прояснит все.

У рака матки один красный флажок — кровотечение в постменопаузе, которое всегда следует проверять по направлению от врача общей практики. Пациенткам может быть очень тяжело ждать результатов еще две недели.

Есть много причин аномального кровотечения после менопаузы — рак матки — только одна из них — возможность провести диагностический тест, который мгновенно и с точностью определяет наличие или отсутствие рака, может быть положительным изменением. Следовательно, для 90% женщин с постменопаузальным кровотечением, не являющимся раком, это действительно эффективный способ успокоиться.