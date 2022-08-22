Первая леди США Джилл Байден вышла из изоляции после отрицательного результата теста на коронавирус в воскресенье, 21 августа. Об этом сообщила директор по связям с общественностью первой леди Элизабет Александер.

— После пятидневной изоляции и получения отрицательных результатов двух последовательных тестов на Covid-19 первая леди отправится сегодня из Южной Каролины в Делавэр, — говорится в заявлении.

Сообщается, что Джилл Байден была со своей семьей на острове Киава в Южной Каролине, когда она впервые получила положительный результат на вирус.

Она осталась, в то время как Джо Байден продолжил свой путь в Делавэр, их родной штат, где он провел несколько дней в доме семьи в Уилмингтоне, прежде чем прибыть в Рехобот-Бич в субботу вечером.

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По данным офиса первой леди, она была полностью вакцинирована и получила две бустерные прививки. У Джилл наблюдались только легкие симптомы. Ей также прописали противовирусные таблетки Паксловид, которые уменьшают последствия коронавирусной инфекции.