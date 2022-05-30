Ирак потрясла вспышка смертельной лихорадки, которая вызывает быстрое, сильное кровотечение, как внутреннее, так и внешнее, особенно из носа. По словам местных медиков, вирус, против которого нет вакцины, вызывает смерть в двух пятых случаев.

Как сообщается, тяжелое заболевание вызывает вирус конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ), который передается кровососущими клещами, способными перескакивать с животных на людей.

Вид медицинских работников, одетых в полную защитную экипировку, стал обычным явлением в сельской местности Ирака. Медики опрыскивают домашних животных, особенно крупный рогатый скот, борясь таким образом с кровососущими клещами.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, в этом году в Ираке зарегистрировано 19 смертей среди 111 случаев ККГЛ у людей.

— Число зарегистрированных случаев беспрецедентно, — отметил представитель здравоохранения провинции Ди-Кар Хайдар Хантуш.

По его словам, вирус, передающийся клещами, включает как диких, так и сельскохозяйственных животных, таких как буйволы, крупный рогатый скот, козы и овцы.

И уточняет: вирус ККГЛ передается людям либо через укусы клещей, либо через контакт с зараженной кровью или тканями животных во время и сразу после убоя.

Всплеск случаев в этом году шокировал официальных лиц. По словам Хантуша, в его провинции в 2021 году было зарегистрировано всего 16 случаев, приведших к семи смертельным исходам. Но в этом году в Ди-Каре зарегистрировано 43 случая, в том числе восемь летальных исходов.

Конечно, эта статистика несопоставима с масштабами пандемии Covid-19, когда, по данным ВОЗ, в Ираке было зарегистрировано более 25 200 смертей и 2,3 млн зарегистрированных случаев, но медицинские работники обеспокоены.

По данным ВОЗ, эндемичный в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и на Балканах уровень смертности от ККГЛ составляет от 10 до 40%.

Медики опасаются, что после мусульманского праздника Курбан-Байрам в июле может произойти всплеск заболеваемости, когда семьи традиционно забивают животное, чтобы накормить гостей.