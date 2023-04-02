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Использовался как жилье для беженцев: вспышка брюшного тифа на круизном лайнере в Нидерландах

2 апреля 2023, 09:29
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
корабель
Источник: Pixabay

72 случая брюшного тифа были подтверждены во время вспышки весной 2022 года на Liberty Ann — старом круизном лайнере, который использовался в Харлеме в качестве аварийного жилья для просителей убежища.

Сообщение о вспышке обнародовано Европейским обществом клинической микробиологии и инфекционных заболеваний, которым будет представлен доклад об этом случае на конгрессе организации 15-18 апреля 2023 года.

Как сообщил один из руководителей расследования, проведенного муниципальной службой здравоохранения Кеннемерленда, Энн де Врис, источником заражения стала вода в резервуарах на корабле.

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— Емкости для пресной и сточной воды имели общую сильно проржавевшую с небольшими отверстиями стенку. Salmonella typhi, бактерия, вызывающая брюшной тиф, просачивалась в пресную воду, которая затем использовалась для питья и приготовления пищи, — сообщил Энн де Врис.

Все случаи были у взрослых. Все — просители убежища и большинство мужчины. 25 человек были госпитализированы. Все выздоровели после лечения.

По словам экспертов, брюшной тиф, передающийся через пищу и воду, очень заразен. При своевременном лечении антибиотиками инфекция обычно протекает легко, но без лечения она может привести к летальному исходу. Симптомы включают высокую температуру, головную боль, боль в животе, запор или диарею.

Источник
MedicalXpress
Теги
лікування Нидерланды питна вода хвороба
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