Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова борются за жизнь 35-летнего украинского воина, получившего тяжелейшие ранения в боях под Бахмутом.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель клиники Сергей Рыженко.

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— Андрей, 35 лет, получил осколочное ранение в районе Бахмута. Друг, который был рядом, рассказал, что родных и близких у него нет, есть только Украина, — сообщил Рыженко.

По его словам, у молодого человека осколками снаряда прошило все тело. Поломало левую теменную кость, обнажив серое вещество мозга. Переломы костей ног.

Сергей Рыженко также сообщил, что Андрея, которые уже не подавал признаков жизни и едва дышал, в клинику доставили Врачи без границ. Воина взяли сразу в реанимационный зал.

— Все раны были инфицированы, повязки с запахом гнойного содержимого. Успешные реанимационные мероприятия, операции предоставили шанс. Руки опытных хирургов и медсестер плюс хорошие лекарства сделали свое дело, — пишел руководитель клиники.

По его словам, у бойца уже появились признаки жизни: движение в руках и ногах, моргание глаз, желание что-то спросить.

Как отметил Рыженко, самым близким человеком для раненого стала медсестра Евгения Гриценко, которая всегда рядом, забывая о себе.

Источник: Сергей Рыженко