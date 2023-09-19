Бытовые ожоги — одна из наиболее распространенных детских травм во всем мире. Традиционно ребенок обжигается кипятком или горячими напитками или едой. Такие травмы требуют сложного и длительного лечения. Даже в случае, когда ожог кажется на первый взгляд не таким и тяжелым.

6-летняя Каринка из Стрыя во время отдыха в детском лагере случайно вылила на себя чашку горячего чая и обожгла ножку.

Девочке сразу промыли рану холодной водой и обратились за медицинской помощью. Ребенка с высокой температурой привезли во львовскую Больницу Святого Николая, крупнейшее ожоговое отделение западных регионов Украины.

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Ожоговым хирургам удалось очистить раны и остановить воспалительный процесс.

Место ожога постепенно начало заживать, но пока девочке еще трудно становиться на ножку. Несмотря на это, Каринка мечтает вновь вернуться на занятия танцами, поэтому мужественно выдерживает все перевязки.

Фото: Первое медобъединение Львова