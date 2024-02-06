Ветеранов должны лечить и обеспечивать лекарствами бесплатно. Об этом заявил глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Михаил Радуцкий делится — к нему обращались много родственников ветеранов с жалобами на то, что медработники требовали деньги.

— По каждому такому случаю требую от руководителей больниц объяснений и жесткой реакции, — отметил Михаил Радуцкий.

Глава Комитета по вопросам здоровья нации отмечает, что государство гарантирует ветеранам бесплатные медицинские услуги и лекарства, и любые требования финансового характера недопустимы.

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Что ветераны могут получить бесплатно

Раненые защитники имеют возможность получить лечение не только в военных госпиталях, но и в гражданских медицинских учреждениях, которые имеют договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Ветераны могут проходить реабилитацию бесплатно в более 400 медицинских учреждениях, включая частные.

К лечению в стационаре, которое предоставляется по пакету Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций, входит кардиология, неврология инфекционные болезни, пульмонология, гастроэнтерология и педиатрия.

Также медпомощь будет бесплатной, когда ветерана доставила в больницу скорая или если он сам обратился за помощью в неотложном состоянии.

Все услуги являются гарантированными, пациенты не должны платить за операции, лекарства и другие услуги.

Кроме того, ветераны имеют право на бесплатные анализы, обследования (ЭКГ, УЗИ, КТ, МРТ, рентген и другие), обезболивание, лекарства из Нацперечня основных лекарственных средств, питание и интенсивную терапию.

Что делать, если требуют деньги

Глава Комитета подчеркивает, что любые случаи требований финансовых взносов за лечение ветеранов будут тщательно рассматриваться, виновные будут привлечены к ответственности.

За прошлый год НСЗУ уже отправила 636 обращений в правоохранительные органы в связи с нарушениями в предоставлении бесплатной медицинской помощи ветеранам.

Граждане, которые сталкивались с требованием оплаты за медицинские услуги, могут подать жалобу через электронную форму на сайте НСЗУ, по телефону 16-77 или 102. Также можно лично обратиться к Михаилу Радуцкому через его страницу в Facebook или электронную почту radutskyy@rada.gov.ua.

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Источник: Михаил Радуцкий