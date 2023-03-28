Американский хирург Стив Ортен, который приехал во Львов, чтобы поддержать Украину во время войны, прооперировал трехлетнего Ростика, который нечаянно сунул руку в костер.

Об этом сотрудники Первого медобъединения Львова сообщили на своей странице в Facebook.

— Это произошло год назад во дворе дома, где живет Ростик. Ребенок нечаянно сунул руку в костер и обжег пальчики. Через несколько месяцев папа погиб на фронте. Мама осталась одна с двумя детьми, — пишут медики.

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По их словам, следствием полученного ожога стал неподвижный мизинец на правой руке. Операция не помогла.

Когда Ростика привели к пластическому хирургу Стиву Ортену, пальчик у ребенка уже практически не разгибался. Более того, рубец формировался и на поверхности ладони. Заключение хирургов — срочная пластика пальца.

Во время операции врачи рассекли рубец, а после изменили линии натяжения. В результате малыш уже разогнул мизинчик. Сейчас с ним работает физический терапевт.

По словам медиков медобъединения, кроме Ростика американские хирурги совместно с украинскими коллегами прооперировали еще 14 деток. Это малыши с тяжелыми послеожоговыми дефектами, врожденными и приобретенными пороками лица.

Миссия из США — это восемь хирургов, которые приехали во Львов, чтобы поддержать Украину во время войны. Среди них — трое американцев украинского происхождения.

Источник: Первое медобъединение Львова