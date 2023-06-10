Женщины, принявшие суперклей для ногтей за глазные капли, рассказали о своем мучительном выздоровлении.

Мать шестерых детей Дженнифер Эверсоул из Санта-Розы взяла из комода флакончик с каплями, чтобы закапать глаза. Она помнила, что положила его рядом с суперклеем, которым накануне приклеивала ногти дочери. Осознала ошибку только тогда, когда влила немного жидкости в левый глаз.

Дженнифер срочно доставили ​​в больницу.

— Я чувствовала себя такой дурой, глаз прямо горел, сильно пекло, — призналась женщина.

В больнице врачи нанесли ей на ресницы и веки специальную мазь с антибиотиком, чтобы растворить клей. Антибиотики также помогли свести к минимуму риск заражения.

Затем они смогли расклеить веко и проверить, не повреждено ли ее глазное яблоко. Обезболивающие глазные капли сняли жжение.

После выписки врачи велели Дженнифер держать повязку на глазу и ежедневно наносить мазь, чтобы постепенно растворились оставшиеся кусочки клея, застрявшие под ее веком.

Эверсоул сказала, что зрение оставалось размытым даже после того, как весь клей отошел.

По ее словам, врачи ожидают, что зрение вернется в норму в течение нескольких дней.

— Я теперь больше ценю свое зрение. Вот уж точно, не узнаешь, как сильно тебе нужны оба глаза, пока не перестанешь пользоваться одним из них, — сказала она.

Незадолго до этого 22-летняя Лид пережила такой же опыт. Она проснулась посреди ночи, потянулась за глазными каплями, а вместо них схватила клей.

Как и Эверсоул, она попала в больницу. Врачи сначала нанесли мазь, чтобы расщепить и растворить клей. Однако, когда это не сработало, начали ковырять клей.

В конце концов, врачам пришлось использовать металлический инструмент, чтобы открыть глаз.

Когда девушку спросили, как она допустила эту ошибку, Лид показала изображения двух бутылочек и сказала, что они очень похожи.

В исследовании, опубликованном в Международном журнале офтальмологии, изучались похожие проблемы и не было обнаружено случаев, когда клей нанес бы непоправимый ущерб.

Источник: DailyMail