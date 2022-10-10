О том, как финансируются украинские медучреждения, которые находятся в зонах активных боевых действий или в оккупации, одному из ведущих СМИ рассказала глава Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак.

— Больницы, которые расположены в оккупированных регионах или там, где ведутся боевые действия, продолжают получать стабильное финансирование в виде фиксированных выплат, — отметила Наталья Гусак.

По ее словам, НСЗУ не может лишить работников больниц выплат. Ведь они приняли мужественное решение остаться и оказывать медицинскую помощь людям, которые по определенным причинам не смогли эвакуироваться.

Сейчас смотрят

— Если взять Херсонскую область, то с февраля мы выплатили медучреждениям 2,4 млрд грн – ежемесячно это около 300 млн грн, — отметила глава НСЗУ

И уточнила, что с февраля медучреждениям:

Луганской области перечислено 1,4 млрд грн;

Харьковской — 6,7 млрд грн;

Донецкой – 3,9 млрд грн;

Запорожской – 4,4 млрд грн;

Сумской – 3 млрд грн;

Черниговской – 2,6 млрд грн.

В тоже время, по словам Натальи Гусак, есть больницы на оккупированных территориях, которым оплаты приостановили. Например, в Купянске, где захватчики похитили главного врача и установили свой контроль над больницей.

— Мы не могли продолжать платить деньги этой больнице. Есть еще около 50 медучреждений, которым мы приостановили оплаты, потому что контроль над ними установили оккупанты. Как только территорию освободят, оплаты возобновятся, — подчеркивает Наталья Гусак.

Она также напомнила, что во время войны был значительно упрощен доступ к медицинской помощи. В частности, НСЗУ сделала декларацию необязательной: вынужденные переселенцы могут обратиться к любому семейному врачу, терапевту или педиатру и получить консультацию, лечение, направление или рецепт на Доступні ліки.