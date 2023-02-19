Британский профессор-диабетолог Колин Дайан, который возглавлял испытания теплизумаба на детях, надеется, что новое лекарство против диабета I типа сможет в конечном итоге полностью сдержать болезнь.

Детям, которые участвовали в исследовании, вводили внутривенно препарат стоимостью 168 000 фунтов стерлингов в течение 30 минут на протяжении 12 дней. Ни у кого не было серьезных побочных эффектов, кроме легкой сыпи или гриппоподобных симптомов.

По словам Колина Дайана, теплизумаб сдерживает развитие болезни в течение нескольких лет и станет широко доступным в Великобритании в следующем году, после завершения заключительных испытаний третьей фазы.

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В настоящее время проводятся дополнительные исследования, чтобы выяснить, может ли он полностью предотвратить диабет.

Теплизумаб считается одним из крупнейших прорывов в лечении диабета I типа с момента открытия искусственного инсулина 100 лет назад.

Однако, несмотря на инъекции инсулина, пациенты все еще страдают от осложнений и могут умереть из-за плохого контроля своего заболевания. Общие проблемы включают повреждение зрения и почек, которые требуют либо диализа, либо трансплантации.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США уже одобрило применение препарата у пациентов старше восьми лет.

Предполагается, что Национальный институт здравоохранения Великобритании изучает данные США с целью одобрения препарата в следующем году.

Данные США показали, что препарат сдерживал потребность в искусственном инсулине на срок до трех лет. У некоторых пациентов задержка была более продолжительной.

Источник: Express