В Австралии, в штате Виктория растет количество больных язвой Бурули. По состоянию на 2 октября, в штате зафиксировано 238 случаев болезни, это на 15% больше чем в аналогичный период прошлого года.

Язва Бурули вызвана бактерией Mycobacterium ulcerans.

Болезнь больше распространена в прибрежных регионах.

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Ученые уверяют, что в распространении язвы Бурули важную роль играют комары и опоссумы.

Главный инспектор здравоохранения штата Виктория, доктор Клэр Лукер говорит, что нынешняя заболеваемость превышает предыдущие годы.

Недуг распространяется по всему штату, не только прибрежной зоной. В последнее время был зафиксирован рост количества случаев болезни вблизи Большого Джилонга и вокруг Мельбурна.

Местные власти следят за ситуацией в регионе, при необходимости будут принимать необходимые меры.

Язва Бурули начинает проявляться, как укус насекомого, в виде безболезненного отека. Со временем зона “шишки” увеличивается до 15 см в диаметре, и превращается в язву.

Заболевание важно выявить на ранних стадиях, чтобы предупредить последствия. Лечат его антибиотиками.

Ранние симптомы болезни:

безболезненный отек;

уплотнение кожи;

отек конечностей или лица.

Заболевание вызывает поражение костей.