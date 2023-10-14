В Австралии, в штате Виктория растет количество больных язвой Бурули. По состоянию на 2 октября, в штате зафиксировано 238 случаев болезни, это на 15% больше чем в аналогичный период прошлого года.
Язва Бурули вызвана бактерией Mycobacterium ulcerans.
Болезнь больше распространена в прибрежных регионах.
Ученые уверяют, что в распространении язвы Бурули важную роль играют комары и опоссумы.
Главный инспектор здравоохранения штата Виктория, доктор Клэр Лукер говорит, что нынешняя заболеваемость превышает предыдущие годы.
Недуг распространяется по всему штату, не только прибрежной зоной. В последнее время был зафиксирован рост количества случаев болезни вблизи Большого Джилонга и вокруг Мельбурна.
Местные власти следят за ситуацией в регионе, при необходимости будут принимать необходимые меры.
Язва Бурули начинает проявляться, как укус насекомого, в виде безболезненного отека. Со временем зона “шишки” увеличивается до 15 см в диаметре, и превращается в язву.
Заболевание важно выявить на ранних стадиях, чтобы предупредить последствия. Лечат его антибиотиками.
Ранние симптомы болезни:
- безболезненный отек;
- уплотнение кожи;
- отек конечностей или лица.
Заболевание вызывает поражение костей.