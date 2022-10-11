Профильной комиссией Минздрава Украины сформирован перечень из 35 лекарственных средств, подлежащих временному запрету из-за того, что производятся с участием предприятия, расположенного на территории России. В частности, это 35 медпрепаратов, заявителем которых компания ОАО Гедеон Рихтер, Венгрия.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Решение принято в соответствии с рядом нормативно-правовых актов, действующих в Украине, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас в Украине достаточно аналогов препаратов, лицензия на которые подлежит отзыву. Так что граждане будут обеспечены необходимыми лекарственными средствами.

— У украинского рынка медикаментов достаточно аналогов лекарственных средств, лицензии на которые мы отзываем. Поэтому у пациентов будет доступ к необходимому лечению– отметил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

По его словам, критерии, в соответствии с которыми принимаются решения об отзыве лицензий, максимально прозрачны и равны. Кроме того, чтобы обеспечить объективность, Минздрав готов обсудить их со всеми заинтересованными сторонами.

Список временно запрещенных лекарственных средств и соответствующие аналоги можно просмотреть на этой ссылке.