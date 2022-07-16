Свежую вишню можно есть без ничего, можно с молоком, можно с мороженым, сахаром и т.д. На зиму ягоды замораживают, сушат и варят из них варенье.

Поэтому, когда речь идет о вишне, то ее воспринимают как вишенку на торте, то есть на десерте.

Однако красные ягоды обладают высоким содержанием кислоты и терпкости. И эту особенность шеф Евгений Клопотенко рекомендует учесть при приготовлении соуса к мясу. Потому и советует приготовить вишневое варенье с перцем чили и цедрой лимона, которое идеально сочетается с жареным мясом птицы и говядиной.

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Ингредиенты

На 1 л банку:

1 кг вишни (без косточек)

600 г сахара

10 г перца чили

цедра половинки лимона

Возьмите подготовленную вишню. Сложите в кастрюлю с толстым дном. Засыпьте сахаром и дайте постоять 10–15 минут, чтобы ягоды пустили сок.

Добавьте в вишню с сахаром измельченные хлопья перца чили.

С помощью терки снимите цедру с половинки лимона. Нужно брать только желтую часть цедры. Добавьте цедру к смеси.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите варенье до кипения.

Как только варенье закипит, убавьте огонь до минимума и варите в течение еще 10 минут, периодически помешивая. При необходимости снимите пенку.

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Разложите по стерильным банкам и закрутите крышками.

Источник: Евгений Клопотенко