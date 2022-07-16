Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Вишневое варенье с перцем чили и цедрой на зиму

16 июля 2022, 11:51
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вишневе варення
Источник: Depositphotos

Свежую вишню можно есть без ничего, можно с молоком, можно с мороженым, сахаром и т.д. На зиму ягоды замораживают, сушат и варят из них варенье.

Поэтому, когда речь идет о вишне, то ее воспринимают как вишенку на торте, то есть на десерте.

Однако красные ягоды обладают высоким содержанием кислоты и терпкости. И эту особенность шеф Евгений Клопотенко рекомендует учесть при приготовлении соуса к мясу. Потому и советует приготовить вишневое варенье с перцем чили и цедрой лимона, которое идеально сочетается с жареным мясом птицы и говядиной.

Сейчас смотрят

Ингредиенты

На 1 л банку:

  • 1 кг вишни (без косточек)
  • 600 г сахара
  • 10 г перца чили
  • цедра половинки лимона

Возьмите подготовленную вишню. Сложите в кастрюлю с толстым дном. Засыпьте сахаром и дайте постоять 10–15 минут, чтобы ягоды пустили сок.

Добавьте в вишню с сахаром измельченные хлопья перца чили.

С помощью терки снимите цедру с половинки лимона. Нужно брать только желтую часть цедры. Добавьте цедру к смеси.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите варенье до кипения.

Как только варенье закипит, убавьте огонь до минимума и варите в течение еще 10 минут, периодически помешивая. При необходимости снимите пенку.

Читайте также:
варення з вишніВишневое варенье с корицей

Разложите по стерильным банкам и закрутите крышками.

Источник: Евгений Клопотенко

Теги
Кулінарні рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь