Свежую вишню можно есть без ничего, можно с молоком, можно с мороженым, сахаром и т.д. На зиму ягоды замораживают, сушат и варят из них варенье.
Поэтому, когда речь идет о вишне, то ее воспринимают как вишенку на торте, то есть на десерте.
Однако красные ягоды обладают высоким содержанием кислоты и терпкости. И эту особенность шеф Евгений Клопотенко рекомендует учесть при приготовлении соуса к мясу. Потому и советует приготовить вишневое варенье с перцем чили и цедрой лимона, которое идеально сочетается с жареным мясом птицы и говядиной.
Ингредиенты
На 1 л банку:
- 1 кг вишни (без косточек)
- 600 г сахара
- 10 г перца чили
- цедра половинки лимона
Возьмите подготовленную вишню. Сложите в кастрюлю с толстым дном. Засыпьте сахаром и дайте постоять 10–15 минут, чтобы ягоды пустили сок.
Добавьте в вишню с сахаром измельченные хлопья перца чили.
С помощью терки снимите цедру с половинки лимона. Нужно брать только желтую часть цедры. Добавьте цедру к смеси.
Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите варенье до кипения.
Как только варенье закипит, убавьте огонь до минимума и варите в течение еще 10 минут, периодически помешивая. При необходимости снимите пенку.
Разложите по стерильным банкам и закрутите крышками.
Источник: Евгений Клопотенко