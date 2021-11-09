В Украине появились первые положительные признаки стабилизации количества пациентов, которые болеют коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 9 ноября.

— В Украине появились первые положительные признаки стабилизации количества ковидных пациентов, однако риск продолжения роста все еще высок, — отметил он.

Ляшко утверждает, что смертность — отложенный показатель и может продолжать расти две-три недели после стабилизации заболеваемости. За прошлые сутки в Украине умерли рекордные 833 человека с диагнозом коронавирус. Текущая смертность в стране в полтора-два раза меньше пиковых значений 2021 года в отдельных европейских странах.

Также он рассказал, что в больницах из более 76 тыс. коек, выделенных для больных Covid-19, заняты почти 52 тыс. В реанимации находится 3,6 тыс. пациентов.

По состоянию на 9 ноября в Украине зафиксировали 18 988. Больше всего заболевших в Днепропетровской (2 042), Одесской (1 516), Львовской (1 352), Харьковской (1 314) областях и г. Киев (1 204).

Сейчас 17 регионов находятся в красном уровне эпидемической опасности. В зоне риска еще две области – Винницкая и Харьковская.