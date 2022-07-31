Посредством благотворительных сборов на платформе United24 собрано почти 200 млн гривен, которых хватит на приобретение 54 автомобилей скорой медицинской помощи типа С.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Такие реанимобили оборудованы всем необходимым для быстрой и безопасной транспортировки тяжелораненых в больницу. Они могут проезжать по дорогам, разбитым снарядам, а значит спасать жизнь людей в горячих точках, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что целевой благотворительный сбор на United24 был открыт по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской в ​​преддверии второго Саммита первых леди и джентльменов, состоявшегося 23 июля в Киеве.

— Мир объединился, чтобы у наших врачей и пациентов был надежный, оснащенный всем необходимым реанимобиль: сбор поддержали люди из 51 страны мира, а также украинский бизнес, — отмечает Минздрав.

В настоящее время сбор средств продолжается, ведь медицинская система требует больше таких автомобилей, чтобы спасти жизнь каждого, кто в этом будет нуждаться.

Присоединиться к сбору можно по ссылке.