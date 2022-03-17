Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Выстрелил в шею: во Львове ребенок ранил другого, играя с оружием родителей

17 марта 2022, 15:25
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
дети оружие
Источник: Depositphotos

Во Львове двое детей играли отцовским оружием. В результате легкомысленного отношения взрослых к оружию на месте произошел несчастный случай.

Один из мальчиков, играя оружием, выстрелил и ранил брата. Он не знал, что оружие заряжено.

Ранение пришлось прямо в шею! К счастью, пуля поразила только мягкие ткани шеи и врачи-хирурги Львовского Охматдета спасли ребенку жизнь. Во время операции пуля была успешно изъята, состояние ребенка стабильное.

Читайте также:
хирургОперацию назначали на 24 февраля: медики Львова удалили киевлянке-беженке раковую опухоль

Поскольку сегодня на руках у людей много оружия, врачи отмечают, чтобы родители были ответственными и не оставляли его дома, а тем более заряженным, в доступных для детей местах!

— Будьте внимательны и ответственны. Берегите детские жизни, – призывают медики Охматдета.

Киевский филиал Центра детской кардиологии и кардиохирургии на период войны переехал во Львов и будет работать на базе Львовского областного кардиоцентра. Врачи уже начали прием пациентов: проводят осмотры, консультируют детей, а со следующей недели планируют начать операции. Оборудование и расходные материалы уже перевезли из Киева во Львов.

Источник
ЛОДКЛ Охматдит
Теги
лікування
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь