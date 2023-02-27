Министерство энергетики США предоставило Белому дома результаты засекреченного исследования о причинах возникновения пандемии коронавируса. В ведомстве говорят, что скорее всего имела место утечка вируса из китайской лаборатории, в том числе из Уханьского института вирусологии.

Вывод министерства, которое курирует сеть из 17 лабораторий США, в том числе в области передовой биологии, является важным, даже несмотря на то, что, как говорится в отчете, агентство сделало свое обновленное заключение с низкой степенью достоверности.

Обновленные данные министерства энергетики противоречат сообщениям четырех других спецслужб США, которые пришли к выводу, что пандемия началась в результате естественной передачи вируса от зараженного животного.

Сейчас смотрят

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье, 26 февраля, признал, что в разведывательных службах США существуют различные мнения по этому вопросу.

По его словам, сейчас у разведывательного сообщества нет однозначного ответа на этот вопрос.

Китайские официальные лица оспаривают возможность утечки Covid-19 из его лабораторий, в том числе из Уханьского института вирусологии, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Уханьского института биологических продуктов.

Согласно первоначальному отчету разведки США за 2021 год, Covid-19 впервые распространился в Ухане не позднее ноября 2019 года, когда трое исследователей из Уханьского института вирусологии обратились за медицинской помощью по поводу состояния своего здоровья.