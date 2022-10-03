Государство взяло на себя обязательство по расходам на финансирование лечения и реабилитации как военнослужащих Украины, так и гражданских лиц. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Несмотря на военное положение, в Украине работает разветвленная система учреждений здравоохранения, где медицинская помощь оказывается каждому человеку, как гражданскому, так и военному, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что об этом речь шла во время совместного брифинга заместителя министра здравоохранения Украины Ирины Микичак, заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, командующего Медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко и заместителя начальника научно-исследовательского отдела сопровождения мероприятий внутренней коммуникации Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем ВСУ, полковника Владимира Петухова.

Брифинг состоялся в Харькове.

Как стало известно, только в течение этой недели удалось эвакуировать и доставить на специализированное лечение 45 украинских пациентов.

Отмечается, что украинцев принимают на лечение и реабилитацию 18 стран-партнеров, среди которых Германия, Франция, Ирландия, Италия, Дания, Швеция, Румыния, Люксембург, Бельгия, Испания, Португалия, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Литва, Финляндия, Польша, Чехия и Норвегия.

Речь идет о пациентах из Украины с комбинированными тяжелыми минно-взрывными травмами, ожогами, онкологией и заболеваниями, требующими специализированного лечения.

Также Ирина Микичак отметила, что часть украинцев, освобожденных из российского плена, кроме лечения осложненных травм и ранений, особенно нуждается в психологической поддержке и реабилитации.

По словам Анны Маляр, в настоящее время уже проведено 24 обмена и 808 человек возвращены из плена.

Отмечалось, что с начала широкомасштабного вторжения постановлением Кабмина был создан Координационный штаб по обращению с военнопленными.

На сегодняшний день штаб провел 380 личных приемов людей, которые искали своих безвести пропавших родственников, и более 3 тыс. консультаций в телефонном режиме.

Фото: Минздрав