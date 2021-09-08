Министерство здравоохранения ожидает возвращения в бюджет Программы медицинских гарантий (ПМГ) 5,5 млрд грн. Эти деньги забрали на закупку вакцин от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования 8 сентября.

— Мы надеемся, что во время голосования изменений в госбюджет нам вернут эти деньги, которые были забраны из ПСГ — 5,5 млрд, которые мы забирали для того, чтобы закупить иммунобиологические препараты, — отметил он.

В начале года Кабинет Министров перераспределил на закупку вакцин от коронавируса 5,5 млрд грн за счет бюджета финансирования программы медгарантий на 2021 год.

В Украине программа медицинских гарантий стартовала 1 апреля 2021 года. В ней предусмотрено 35 пакетов медицинских услуг. Бюджет программы на 2021 год составляет 123,5 млрд грн.

Сейчас Украина получила более 20 млн доз вакцин различного производства, из них почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета. Более 4,3 млн препарата поставили в рамках инициативы по равному доступу к антисковидным вакцинам COVAX, а более 3,3 млн получили в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.