В селе Рачин неподалеку от Дубна домашняя овчарка опрокинула детскую коляску и вытащила ребенка. Младенец погиб. Пока неизвестно, погиб ли мальчик в результате падения, или от травм, причиненных собакой. Спасая сына, отец смертельно травмировал животное.

О смерти ребенка на спецлинию 102 сообщил его отец.

– Мать вышла на прогулку с сыном. Когда вернулась на несколько минут в дом, оставила коляску во дворе. В это время домашняя овчарка перепрыгнула через забор, опрокинула коляску и вытащила ребенка. Спасая сына, 36-летний отец смертельно травмировал животное, — говорится в сообщении пресс-службы полиции Ровенщины.

Полиция также уточнила, что собака принадлежала родителям ребенка.

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На место вызвали скорую. Но спасать ребенка было уже поздно: медики констатировали смерть мальчика. Следователи возбудили уголовное производство по ст. 115 УКУ с отметкой несчастного случая.

В настоящее время установлено, что семья благополучная, воспитывает еще восьмилетнего сына. Обстоятельства трагического случая устанавливаются.

Источник: ГУ Нацполиции в Ровенской области