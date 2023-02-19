Азербайджанец Гусейн Махарамов за свою жизнь уже трижды пережил войну, несколько раз был ранен.

Гусейну Махарамову 65. Родом из Баку. Был военным медиком во время противостояния в Нагорном Карабахе. 10 лет назад женился на украинке и переехал в Луганск. После оккупации города оказался в Кременной, которую потом тоже захватили враги.

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Город методически уничтожали обстрелы, и мужчина с семьей должен был спасаться. Супруги переехали в Ивано-Франковск, где он несколько месяцев бесплатно лечил переселенцев. А сейчас нашел работу семейным врачом.

– 90% украинцев не верили, что Российская Федерация нападет, а я верил. Я их по Кавказу знаю. Знаю, что они могут творить, – сказал врач.

Он рассказал, что в 2014 году не хотели выезжать из области. Нашли убежище и работу в Кременной. Теперь от их дома уже ничего не осталось. Как и от города. Россияне разбомбили все.

Махарамов рассказал, как сначала сидели в подвале во время бомбежки. Но настал момент, когда и в подвале стало опасно.

– И я жене сказал, что нужно уходить, – вспоминает Гусейн.

Когда в прошлом году всей семьей 10 марта бежали из родного дома, дорога через Бахмут все время простреливалась. От очередного удара в машине выбило заднее стекло.

— Удар – двухэтажного дома нет. Я взял вправо. А потом сзади удар. Шесть ударов у нас было. Полный бак бензина, а мы сидим в машине: моя теща и жена.

В холодном автомобиле они доехали до Днепра. Там врачу Гусейну предложили отправиться в Мюнхен, но он отказался и выбрал Ивано-Франковск, потому что здесь когда-то жила его бабушка.

Найдя пристанище для семьи, мужчина вместе с волонтерами загрузился лекарствами и поехал обратно в Кременную спасать тех, кто там остался.

— Люди мне пишут: доктор, лекарства нет, аптеки нет, от давления лекарства нет — мы умираем, — добавил Махарамов.

Когда вернулся в Ивано-Франковск, вместе с женой пошел волонтерить. Три месяца доктор Гусейн бесплатно осматривал, консультировал и лечил таких же переселенцев, как и он.

Врач-беженец Гусейн Махарамов имеет вид на жительство в Украине, а еще турецкий и азербайджанский паспорта. Но покидать нашу страну не собирается, потому что чувствует, что нужен именно здесь.