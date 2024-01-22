В Минздраве Украины рассказали о 28-летнем детском враче-анестезиологе Данииле Кари из Запорожья, который в составе специализированной бригады интенсивной терапии и реанимации выезжает на самые сложные вызовы в населенные пункты вблизи линии фронта.

То, что раньше было только теорией

— Запорожская экстренка – первое место работы Даниила после интернатуры. По словам врача, полномасштабная война заставила приобретать новый опыт и работать в основном с минно-взрывными травмами, которые раньше были лишь теоретической базой, — говорится в сообщении.

Самая современная машина скорой

Как отметили в Минздраве, бригада Даниила работает на одном из самых современных автомобилей, которые сейчас есть в Запорожской области – это полноценное реанимационное отделение на колесах.

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В скорой, приобретенной на средства благотворителей United24, есть все для спасения жизней как взрослых, так и новорожденных малышей: новейший аппарат ИВЛ, капнограф для контроля состояния человека на ИВЛ, дефибриллятор, мониторы жизненных показателей, пневмоносилки и т.д.

— Работа с таким оборудованием позволяет медицинским профессионалам стабилизировать состояние пациентов, довозить их в учреждения здравоохранения для дальнейшего лечения, — объяснили в ведомстве.

Случаи, которые особенно запомнились

Отмечается, выезжать в самые горячие прифронтовые точки медики начали уже весной 2022 года — за это время спасли тысячи жизней украинцев.

Вспоминая наиболее запомнившихся пациентов, Даниил рассказал историю 10-летней девочки из Орехова с множественными травмами и ампутацией ноги. Ребенок вышел во двор с друзьями, когда рядом упала российская ракета.

Со стабилизационного пункта военных Даниил с коллегами транспортировали ребенка в состоянии комы в Запорожье. Позже девочка прошла лечение, а потом выехала за границу, где сейчас проходит протезирование.

На всю жизнь Даниил запомнит и двухмесячного малыша, чьи родители пытались уехать из Мариуполя. Их машину обстреляли за несколько километров до Запорожья. Отец погиб, а малыш получил очень тяжелые ранения. И только благодаря врачам и возможностям оборудования ребенка довезли в больницу.

Не зря учился восемь лет

Свою работу врач не считает чем-то удивительным. Говорит, не зря учился восемь. Работать в постоянной опасности уже привык. Однако, признает, что самое страшное – спасать людей после одного обстрела, когда рядом начинается следующий.

Фото: Минздрав