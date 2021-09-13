В рамках пилотного проекта в двух селах Полтавской области медики проведут выездную вакцинацию от Covid-19 пожилых украинцев.

Пилотный проект предусматривает увеличить охват вакцинированием пожилых людей, проживающих в сельской местности. Участвуют в проекте два села Полтавской области — Гаркушинцы и Петровцы. Общее количество жителей составляет 2 180 человек, в том числе 1 062 человека в возрасте от 60 лет .

Минздрав сообщает также, что в случае получения удовлетворительных результатов проект будет внедрен в других регионах Украины.

Новые исследования в США показывают, что вакцины против Covid-19 остаются высокоэффективными против госпитализаций и смерти. И это несмотря на экстраинфекционный Covid-штамм Дельта, охвативший мир.

В ходе исследования было отслежено более 600 тыс. случаев Covid-19 в 13 американских штатах с апреля по середину июля 2021 года. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), поскольку в начале лета штамм Дельта резко активизировался, вероятность заражения среди непривитых была в 4,5 раза выше, госпитализации – более чем в 10 раз, смерти – в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.