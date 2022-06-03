13-летняя Даша из Катюжанки чудом выжила после того, как ее вместе с мачехой и отцом расстреляли российские оккупанты. Девочка получила тяжелое ранение.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.

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Как выяснилось, колонна войск РФ зашла в Катюжанку в конце февраля. Семья Даши пыталась вернуться к себе домой, когда агрессоры открыли огонь по машине мирных жителей. Отец девочки и его жена погибли на месте. Авто загорелось.

Спасаясь, девочка выползла из салона, кинулась бежать. Но солдаты РФ пустили вслед ребенку автоматную очередь. Две пули попали Даше в ногу и руку. Истекая кровью, она пыталась скрыться от военных, дважды пряталась, но ее все равно настигли.

Девочка сделала вид, что не дышит, один из солдат пнул ее ногой, поверил, что мертва, и только тогда оккупанты ушли.

Дашу спасли местные жители, оказали первую помощь, а потом доставили в больницу. Сейчас она, хоть с трудом, но уже ходит. От пуль шрамы останутся на всю жизнь.

К счастью, у Даши осталась мама и маленькая сестричка, поэтому девочка не одна.

Источник: Андрей Небытов

Фото: скриншот из видео