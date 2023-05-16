Полицейский Евгений Шваб из Житомирской области с детства болеет за Шахтер. Он даже мечтать не мог, что когда-то выйдет на поле в составе любимой команды.

Но мечта таки осуществилась. На одной ноге и костылях Евгений вышел на главную спортивную арену Львова и символически разыграл мяч в матче Шахтер — Львов.

Евгению Швабу — 28. Когда началась полномасштабная война он добровольно пришел в военкомат. Его, сильного и мотивированного бойца, направили на обучение в Великобританию.

После этого была горячая Луганщина. Евгений служил пулеметчиком десантно-штурмовой бригады.

В декабре 2022 года их позицию напрямую обстрелял вражеский танк. Пулеметчик получил тяжелые ранения: была почти полностью ампутирована нога, пострадала и спина.

Он плохо помнит первый месяц после этого. Операция следовала за операцией. Парень лишь изредка приходил в сознание — всего на несколько минут.

В Национальный реабилитационный Центр Незламні Евгения привезли в тяжелом состоянии. Здесь его 40 дней выхаживали специалисты реанимации.

Благодаря длительной физической реабилитации, состояние парня значительно улучшилось и он начал готовиться к протезированию.

И, не поверите, на следующий день после матча Шахтера, где осуществилась мечта воина, он получил еще один подарок — искусственную конечность.

У Евгения один из самых сложных видов протезирования. Потому что очень высокая ампутация и фактически нет кости, на которую должен крепиться протез.

Управлять искусственной ногой можно только движениями таза, задействуя большое количество мышц.

Евгений упорно тренируется и старательно учится управлять протезом.

Он признается, что, если бы это было возможным, то непременно вернулся бы на фронт.

Сейчас реабилитация Евгения продолжается.

Источник и фото: Незламні