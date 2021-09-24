Ученые разработали новый метод определения рака на ранних стадиях.

Специалисты из компании Grail из Сан-Франциско (штат Калифорния, США) создали специальный тест под названием Galleri.

Благодаря ему по анализу крови можно выявить более 50 видов бессимптомного рака.

Новейший метод, как утверждают ученые, безопасный и потенциально более точный, чем биопсия, когда у пациента забирают кусочек опухоли.

Тест Galleri фиксирует изменения в фрагментах генетического кода, бесклеточных ДНК, которые попадают в кровь в результате определенных процессов, которые происходят из-за появления опухоли.

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Потенциально тест может показать наличие рака на ранней стадии.

О начале полномасштабного испытания нового метода диагностики рака уже объявила Национальная служба здоровья Великобритании. Привлечь планируют 140 тыс. добровольцев от 55 до 70 лет.

У них возьмут кровь, а затем пригласят сдать повторные анализы через год и через два. Далее ученые будут анализировать изменения.