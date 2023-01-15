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Определить возраст некоторых невозможно: в Днепре спасают пострадавших от обстрела 14 января

15 января 2023, 10:48
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Определить возраст некоторых невозможно: в Днепре спасают пострадавших от обстрела 14 января

Специалисты Днепропетровской областной больницы имени Мечникова борются за жизнь десятков жителей Днепра, пострадавших в результате обстрела города 14 января.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель клиники Сергей Рыженко.

— У всех поступивших после взрыва лица были залиты кровью. Одежда вырвана с кусками плоти по всему телу. Узнать и определить возраст почти невозможно. В голову, грудь, живот, конечности впились металлические обломки, бетон и камни, — пишет медик.

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По его словам, вокруг пострадавших стоял нечеловеческий крик близких. Стон раненых и рев тех, кто узнал своих родных.

— Врачи Мечникова, которые были на выходных, за считанные минуты прибыли в приемное отделение и спасали раненых, их опыт был просто бесценен, — сообщает Рыженко.

Он выражает благодарность всем врачам, медсестрам и волонтерам, которые помогают спасать пострадавших.

Источник: Сергей Рыженко

Теги
лікарня імені Мечникова Медики Ракетные удары России
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