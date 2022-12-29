Google выпустил ежегодный список Год в поиске, чтобы показать, какие запросы продемонстрировали самые высокие всплески в минувшем году. В том числе и в отношении тем, касающихся здоровья.

Отмечается, что в 2022 году отсутствует одна большая тема: Covid-19. Вместо этого поиски были сосредоточены на физическом и психическом восстановлении: как стать сильнее физически, как справиться с такими проблемами, как тревога, депрессия, синдром дефицита внимания, гиперактивность и обсессивно-компульсивное расстройство.

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Вот разбивка поисковых запросов Google в 2022 году.

Тренировки были в центре внимания: “тренировки с собственным весом”, “еженедельные тренировки”, “упражнения для психического здоровья” и “основные тренировки в спортзале”.

Справляться с трудными эмоциями. Пользователи Google спрашивали, “как справиться со стрессом”, “как остановить приступ паники”, “как вылечить депрессию” и “сосредоточиться при СДВГ”.

Также искали хорошие практики психического здоровья и дыхательные упражнения для детей.

Журналы, подкасты и книги. Среди популярных тем были поиски дополнительных ресурсов по психическому здоровью, таких как книги, подкасты и методы ведения дневника, направленные на улучшение самочувствия.

Наберите 988. Одним из значительных изменений в этом году стало добавление Национальной линии спасения от самоубийств в случае кризисов психического здоровья.

Телефонный номер, подобный 911, доступен на всей территории Соединенных Штатов и предназначен для облегчения доступа к людям, находящимся в кризисном состоянии психического здоровья.