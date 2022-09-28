Уже четвертый случай за месяц. Грозит ли Украине эпидемия оспы обезьян

В Украине зафиксировали четвертый случай заражения оспой обезьян. Подтвержденный диагноз был зарегистрирован 27 сентября.

Об этом во время Єдиних новин заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Он отметил, что Украине не грозит эпидемия оспы обезьян.

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– В Украине уже 4 случая оспы обезьян, но эпидемического потенциала нет, – заявил главный санинатрный врач.

Также Кузин отметил, что главными рекомендациями профилактики являются мытье рук, избегание тесного контакта с людьми с симптомами болезни. Также следует избегать походов в сауны или на частные вечеринки.

К слову, эксперты Министерства здравоохранения Украины рассказали о способах профилактики обезьяньей оспы.