Ныне все области Украины находятся в зеленой зоне эпидемической опасности, хотя количество инфицированных Covid-19 каждый день растет. Два региона не соответствуют этой зоне по показателю госпитализаций с коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. В Луганской области уже два дня подряд наблюдаются высокий показатель динамики уровня госпитализаций Covid-больных. По состоянию на 2 сентября он составляет 51,4%, а днем ранее — 75,8%.

Одесская область также не соответствует зеленой зоне по этому показателю. Там динамика госпитализаций достигла 53,7%, а днем ранее было 70,2%.

В то же время во Львовской и Херсонской областях динамика госпитализаций с Covid-19 стабилизировалась. 2 сентября показатель составлял 47,8 и 37,0%. А еще 1 сентября он был 54,4% и 56,2%.

В зеленой зоне динамика общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным Covid-19 или подозрением на него должна составлять не более 50%.

Динамика госпитализаций – критерий, который показывает рост количества госпитализаций за семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

По состоянию на 3 сентября в Украине за сутки подтвердили 2 693 инфицирования коронавирусом. Выздороветь удалось 1 112 людям, а умерли 45.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (236), Харьковской (231) и Львовской (213) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.