Виталий Иващук и Андрей Гидзун стали первыми пациентами Superhumans Center, которые получили свои новые руки-протезы от всемирно известной компании Open Bionics.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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– Инженер Open Bionics Хелдер Гонкалвез лично приехал во Львов и привез ребятам их мегатехнологические “руки” для окончательной установки! Ребята уже начали их использовать! – говорится в сообщении.

Виталий Иващук потерял руку после минометного обстрела в июне 2022 года, но все время мечтал вернуться на фронт. Сейчас он уже упаковал всю амуницию и не может дождаться момента, когда снова присоединится к своим побратимам.

Андрей Гидзун потерял руку почти год назад, в апреле 2022-го. Он говорит, что трудно было примириться с мыслью, что после травмы вряд ли сможет вернуться к своей привычной жизни – парень работал на шахте. Сегодня он снова получил возможность использовать обе руки, и теперь сможет выбирать работу по душе.

Фото: Минздрав