15-летний подросток из Сумщины, которому российским танком раздробило правую ногу, находится сегодня в США, где уже делает первые шаги на пробном протезе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Уже делает первые шаги: 15-летний Иван из Сумщины тестирует в США протезы / 3 images

— Наш несокрушимый Ваня Чабан в Америке уже “тестирует” новую ногу, делая первые шаги на пробном протезе. Их будет еще несколько, пока не подберут самый оптимальный для свободных движений и жизни без ограничений, — пишет Дмитрий.

По его словам, Иван уже стал звездой местного телевидения Сан-Диего, познакомился с Вашингтоном, легендарной Тайрой, пообщался с участниками украинского фестиваля.

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— Началась новая страница жизни нашего земляка с Путивльщины. Я уверен, она будет успешной! — констатирует глава ОВА.

Отмечается, что протезирование Ивана стало возможным благодаря Национальной программе реабилитации Несокрушимые, которая реализуется Посольством Украины в США и Украинским Домом в Вашингтоне при поддержке первой леди Елены Зеленской.

О том, что произошло с Иваном Чабаном в тот страшный весенний день, читайте в нашем материале.

Источник: Дмитрий Живицкий