Маленькая Александра Паскаль потеряла ножку в результате прошлогоднего российского ракетного удара по пгт Затока Белгород-Днестровского района Одесской области, куда она с родителями выехала из обстреливаемой врагом Одессы. Но девочка оказалась несгибаемой с большой силой воли.

По инициативе Департамента финансов Одесского городского совета были собраны средства на современный бионический протез ножки для маленькой Саши Паскаль. Его изготовили в медицинском центре протезно-ортопедической помощи Теллус индивидуально с учетом всех нужд девочки, что позволяет ей активно двигаться и полноценно жить.

Пока маленькая Александра проходит реабилитацию и возвращается к тренировкам по гимнастике, которой занимается с трех лет.

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Источник: Одесса