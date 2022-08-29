Минздрав Украины совместно с польскими коллегами и представителями Еврокомиссии откроют в польском городе Жешув специальный медицинский хаб для украинских пациентов, эвакуированных на специализированное лечение в европейские клиники.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что медицинский хаб, расположенный в районе аэропорта, представляет собой специальное помещение со всеми необходимыми условиями и персоналом, где пациенты смогут безопасно отдохнуть или заночевать при транспортировке по эвакуационному маршруту в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

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Открытие медицинского хаба пройдет 1 сентября 2022 года.

Напомним, что Минздрав в сотрудничестве с Еврокомиссией организуют эвакуационные рейсы из самых горячих точек в более безопасные регионы Украины и направляют людей на лечение за границу на безвозмездной основе.

Кроме того, министерство ввело дополнительную возможность подать заявку на медицинскую эвакуацию. Тяжелобольные украинцы или получившие травмы в результате войны могут самостоятельно подать предварительную заявку на Программу медицинской эвакуации.

Для этого на сайте Министерства здравоохранения Украины в разделе Гражданам следует заполнить соответствующую заявку и дождаться обратной связи.

Фото: Минздрав