Начиная примерно со второй половины января 2022 года деньги, полученные за прививки от коронавирусной инфекции, можно будет потратить в том числе и на лекарства.

Об этом во время пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 22 декабря, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Министр отметил, что в настоящее время идет доработка этого проекта, чтобы к программе єПідтримки могли присоединится и аптечные учреждения.

Кроме того, активно разрабатывается и возможность приобретения лекарственных препаратов непосредственно в аптеках, поскольку людям в возрасте 60 лет и старше будет сложно воспользоваться услугой онлайн.

Имеется ввиду, что банками будут выпущены специальные пластиковые карты, на которые поступит тысяча гривен за вакцинацию.

Когда именно аптеки включаться в программу єПідтримка, по словам Михаила Федорова, будет известно чуть позже.

Напомним, что сегодня на тысячу гривен за вакцинацию от коронавирусной инфекции можно приобрести книги, билеты в кино и театр, абонементы в фитнес-центры, а также билеты на внутреннее авиа- и железнодорожное сообщение.