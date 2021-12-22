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Уже со второй половины января: за вакцинальную тысячу можно будет купить лекарства

22 декабря 2021, 17:09
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
лекарства
Источник: Depositphotos

Начиная примерно со второй половины января 2022 года деньги, полученные за прививки от коронавирусной инфекции, можно будет потратить в том числе и на лекарства.

Об этом во время пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 22 декабря, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Министр отметил, что в настоящее время идет доработка этого проекта, чтобы к программе єПідтримки могли присоединится и аптечные учреждения.

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Кроме того, активно разрабатывается и возможность приобретения лекарственных препаратов непосредственно в аптеках, поскольку людям в возрасте 60 лет и старше будет сложно воспользоваться услугой онлайн.

Имеется ввиду, что банками будут выпущены специальные пластиковые карты, на которые поступит тысяча гривен за вакцинацию.

Когда именно аптеки включаться в программу єПідтримка, по словам Михаила Федорова, будет известно чуть позже.

Напомним, что сегодня на тысячу гривен за вакцинацию от коронавирусной инфекции можно приобрести книги, билеты в кино и театр, абонементы в фитнес-центры, а также билеты на внутреннее авиа- и железнодорожное сообщение.

Источник
Министерство цифровой трансформации
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , Михайло Федоров
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