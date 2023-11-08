Имплант помог мужчине с болезнью Паркинсона восстановить возможность ходить.

Этот имплант электрически стимулирует спинной мозг. Ранее пациент падал до шести раз в сутки, сейчас этого не происходит.

Из-за болезни Паркинсона нарушается осанка, походка и координация движений. Когда болезнь прогрессирует, пациенты начинают непредсказуемо падать.

Сейчас смотрят

Имплант для лечения болезни Паркинсона

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны экспериментально использовали электрическую стимуляцию спинного мозга.

Они провели имплантацию электродов в спинной мозг больного.

Электроды связали с датчиками на ногах и обуви, таким образом зафиксировав начало ходьбы.

Когда датчики обнаруживали движение, имплант начинал запускать электрические импульсы. Тогда активизировались нейроны спинного мозга.

После трех месяцев такого метода лечения пациент почти перестал падать.

Через два года после имплантации планируется, что больной сможет проходить несколько километров без вспомогательных средств.

Ученые намерены тестировать этот путь лечения болезни Паркинсона на большем количестве пациентов.

Источник: Nature Medicine

Фото: New Scientist