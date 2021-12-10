Грэм Джордж Спенсер рассказал, что его во время утренней прогулки 26 раз за 10 секунд укусили выдры.

Мужчина, которого искусала стая выдр в сингапурском парке, думал, что умрет во время нападения.

Грэм Джордж Спенсер, гражданин Великобритании, проживающий в Сингапуре рассказал, что приближался к входу в сад, когда заметил около 20 выдр, пересекавших дорогу перед ним.

Животные двигались тихо, но сошли с ума после того, как к ним побежал другой мужчина, сказал Спенсер. Бегун смог избежать животных, но Спенсеру не повезло.

Он сказал, что они бросились на него, искусав его лодыжки, ноги и ягодицы, и он упал.

— Я действительно думал, что умру — они собирались убить меня, — добавил он.

Друг Спенсера, находившийся примерно в 15 шагах от него, подбежал с криком, чтобы отпугнуть выдр.

Друзья побежали в центр для посетителей. После того, как сотрудники центра обработали некоторые раны, Спенсер попал в соседнюю больницу Гленниглз, где ему сделали прививку от столбняка и выдали антибиотики.

Человек трижды обращался в больницу для лечения ран. Нападение стоило ему около $1 200.

После разговора с представителем Сингапурского ботанического сада Спенсер узнал, что власти расследуют инцидент.

Считается, что на острове проживает 10 семей выдр, или около 90 голов. Изгнанные загрязнением в 1970-х годах, они вернулись, поскольку в последние годы водоемы страны были очищены. The Washington Post сообщает, что животные часто встречаются в вестибюлях больниц и в бассейнах кондоминиумов, было даже замечено, как они пили из общественных фонтанов.

Хотя речная выдра выглядит дружелюбной, известно, что животные и ранее нападали на людей. В мае выдра укусила 77-летнего мужчину за ногу во время тренировки у реки Калланг в Сингапуре.

Бернард Си, член OtterWatch и рабочей группы Otter, отслеживающей выдр в районе, окружающем ботанический сад Сингапура, сказал, что семейство выдр, названное семьей Зук, было постоянным посетителем садов и, возможно, укусило Спенсера, почувствовав опасность.

– Учитывая, что это было раннее утро, возможно, было темно для выдр, и мужчина мог стать просто жертвой обстоятельств, – сказал он.

Совет национальных парков Сингапура выпустил рекомендацию по поводу того, что делать во время встречи с выдрой, в которой не рекомендует касаться и преследовать выдр. За ними можно только наблюдать на расстоянии.