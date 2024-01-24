Потерял зрение прямо на поле боя, выбирался вслепую и мужественно воспринял новость, что больше никогда не сможет видеть. Сейчас 36-летний защитник проходит реабилитацию в Центре Незламні.
Слепая ярость
Доброволец Александр Юрченко из Прилук попал под минометный обстрел на Купянском направлении в конце ноября 2023 года, что привело к тяжелому ранению и потере зрения.
После событий на поле боя ему пришлось вслепую выбираться из-под обстрела, и он случайно наткнулся на блиндаж “своих”.
Я не сдамся!
Защитник навсегда потерял возможность видеть, но он мужественно воспринял эту весть.
— Я не из тех, кто сдается. Жизнь продолжается, — говорит Александр.
Сегодня он проходит реабилитацию и адаптируется к жизни в новых обстоятельствах в Центре Незламные. Сейчас с ним работает эрготерапевт, вместе со специалистом защитник учится ориентироваться в пространстве, узнавать бытовые предметы и даже пользоваться компьютером.
Реабилитация незрячих становится все более актуальной в связи с увеличением количества раненых военных, которые потеряли зрение.
По данным Национальной службы здоровья Украины, с февраля 2022 года по июль 2023 года более 38 тыс. человек впервые получили диагноз, связанный со слепотой и снижением зрения.
Но благодаря проекту Побачимо перемогу: программа реабилитации для людей с нарушениями зрения незрячие ветераны могут получить необходимую поддержку и помощь.
Источник и фото: Незламні