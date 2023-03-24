55-летний житель Великобритании рассказал, что с ним происходило, когда его сердце внезапно перестало биться в Королевской больнице Дерби.

Кевин Хилл лечился от кальцифилаксии — редкого заболевания, при котором кальций накапливается в мелких кровеносных сосудах жировой и кожной тканей.

До этого, в январе 2022 года, мистеру Хиллу сделали операцию на сердце. Это стало причиной задержки воды в ногах. Затем у мужчины развилась кальцифилаксия.

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Болезнь привела к образованию тромбов и болезненных язв на коже, которые кровоточили. По словам Хилла, он потерял более 2,5 литров крови, когда его сердце не выдержало и остановилось. Он был мертв в течение нескольких минут, прежде чем врачи реанимировали его.

— Я не смотрел вниз на свое тело, но я был отделен от него. Это было похоже на то, что я был в духовном мире — я осознавал, что происходит, но во мне было так много покоя, — рассказывает Хилл.

По его словам, он наблюдал со стороны, как сотрудники больницы пытаются его спасти.

— Я знал, что у меня кровотечение. Я знал, что это серьезно. Персонал продолжал входить и выходить, чтобы остановить кровотечение. Но я знал, что еще не пришло мое время умирать, — вспоминает британец.

Он утверждает, что потом просто заснул и проснулся живым.

Хилл признается, что этот опыт заставил его пересмотреть жизненные приоритеты, когда он вернулся домой к своей 52-летней жене Камилле.

— Когда я вышел из больницы, атмосфера в моей семье резко изменилась. Я стал более выносливым. Я знаю, что могу прийти в норму, — отмечает мужчина.

По его словам, сегодня он находится на завершающей стадии выздоровления.